di Serena Poli Nell’esatto momento in cui un missile iraniano ha colpito a venticinque chilometri dal Negev Nuclear Research Center di Dimona, di colpo la realtà ha squarciato tutte le narrazioni occidentali, a partire dal grottesco doppio standard sui crimini di guerra. Oggi sentiamo Netanyahu blaterare di diritto internazionale e denunciare come crimini i contrattacchi iraniani, dopo aver raso al suolo ospedali, scuole, case e persino tendopoli a Gaza. Eppure, secondo lo stesso diritto internazionale, un Paese aggredito come l’Iran ha il pieno diritto di difendersi. Nel frattempo Israele sta esportando il “modello Gaza” anche in Libano: una distruzione sistematica di cui i vertici israeliani arrivano persino a vantarsi pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il nucleare di Dimona: perché l’arsenale segreto di Israele spaventa l’Aiea più di quello iraniano

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MEDIO ORIENTE | 175 feriti negli attacchi iraniani a Dimona e Arad, nel sud di Israele. Coinvolti anche due bambini di 5 e 12 anni, quest'ultimo in gravi condizioni. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/22/liran-pone-6-condizioni-per-la-fine-d facebook

Gli attacchi missilistici iraniani hanno ferito circa 200 persone nel sud di Israele, dopo che i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare i missili che hanno colpito due città (Arad e Dimona) vicine a una struttura nucleare @CostanzaSpocci x.com