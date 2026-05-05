Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace

Durante la cerimonia si è svolta la premiazione del professor Romano Prodi, riconosciuto con il premio Dossetti per la pace. La consegna del riconoscimento si è svolta nel corso di un evento pubblico, con presenti numerose personalità del mondo politico e accademico. La premiazione ha rappresentato il momento principale della giornata, con interventi e discorsi dedicati alla figura del premiato.

Reggio Emilia – Il 4 maggio la sala del Tricolore è tornata a essere al centro del dialogo civile in occasione della 17ª edizione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti. Un appuntamento solenne, promosso dai Comuni di Reggio Emilia e Cavriago, dalla Provincia, dalla Regione e da Fondazione Manodori, che quest’anno ha lanciato un messaggio urgente, “Restiamo umani”. Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, che ha sottolineato come la pace non sia un traguardo lontano, ma una pratica quotidiana. “Il Premio trova la sua radice autentica nel nome di Giuseppe Dossetti – ha dichiarato Massari – figura che ha saputo tenere insieme politica, spiritualità e impegno civile.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace Notizie correlate Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: “Viviamo una guerra mondiale a pezzi”Reggio Emilia, 4 maggio 2026 – La sala del Tricolore è tornata a essere al centro del dialogo civile in occasione della 17ª edizione del Premio per... Premio Dossetti: Prodi avverte, ‘viviamo una guerra mondiale a pezzi? Cosa scoprirai Come può l'Europa evitare di diventare una pedina nelle potenze mondiali? Perché la religione rischia di trasformarsi in un'arma nei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: Viviamo una guerra mondiale a pezzi; Prodi: Il governo non fa le riforme, viviamo una paralisi assoluta spacciata per solidità; Il docufilm su Sandro Pertini sbarca a Roma: omaggio savonese al Presidente; Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco | Viviamo una guerra mondiale a pezzi. Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: Viviamo una guerra mondiale a pezziRiconoscimento per l’ex premier che si commuove nel ricordare il suo passato nella sala del Tricolore dove è stato celebrata la 17esima edizione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti ... msn.com Targa a Romano Prodi: Ai giovani auguro tante generazioni senza leva militareIl professore ieri in Comune: Dossetti mi insegnò l’urgenza del dialogo. La cosa peggiore è che si mescola sempre più la religione con la politica,. usando la fede come strumento di guerra e non di p ... ilrestodelcarlino.it Il professor Romano Prodi tra i premiati della XVII edizione del Premio per la Pace “Giuseppe Dossetti” Questa mattina, in Sala del Tricolore, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti 2026, riconoscimento che valorizza - facebook.com facebook Comunali 2027, nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano Prodi x.com