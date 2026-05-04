Durante la cerimonia nella sala del Tricolore, si è svolta la 17ª edizione del Premio Giuseppe Dossetti per la pace, con la partecipazione di Romano Prodi. Nel suo discorso, l’ex presidente ha citato Papa Francesco, affermando che “viviamo una guerra mondiale a pezzi”. L’evento ha visto la presenza di diverse personalità, riunite per celebrare il riconoscimento a chi si impegna per la pace.

Reggio Emilia, 4 maggio 2026 – La sala del Tricolore è tornata a essere al centro del dialogo civile in occasione della 17ª edizione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti. Un appuntamento solenne, promosso dai Comuni di Reggio Emilia e Cavriago, dalla Provincia, dalla Regione e da Fondazione Manodori, che quest’anno ha lanciato un messaggio urgente, " Restiamo umani ". Ad aprire la cerimonia è stato il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, che ha sottolineato come la pace non sia un traguardo lontano, ma una pratica quotidiana. "Il Premio trova la sua radice autentica nel nome di Giuseppe Dossetti – ha dichiarato Massari – figura che ha saputo tenere insieme politica, spiritualità e impegno civile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romano Prodi riceve il premio Dossetti per la pace e cita Papa Francesco: “Viviamo una guerra mondiale a pezzi”

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