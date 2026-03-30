Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno dichiarato che non ci saranno elezioni anticipate e che il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a lavorare senza interruzioni. Entrambi hanno confermato la volontà di proseguire con l’attuale maggioranza e hanno respinto le voci di possibili scadenze elettorali anticipate. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta a speculazioni di stampa e a indiscrezioni sul futuro politico.

I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno smentito l’ipotesi di elezioni anticipate in Italia, assicurando che il governo Meloni andrà avanti nonostante la sconfitta al Referendum sulla Giustizia. “Il governo tira dritto e arriva a fine legislatura senza alcun dubbio o tentennamento”, ha affermato il leader della Lega. “Nessuno pensa a elezioni anticipate”, ha dichiarato il numero uno di Forza Italia. Le parole di Salvini sul futuro del governo Meloni L'annuncio di Tajani che smentisce le elezioni anticipate in Italia L'incontro tra Meloni, Salvini e Tajani Le parole di Salvini sul futuro del governo Meloni Il ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è intervenuto da remoto a un evento organizzato da Il Giornale a Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salvini e Tajani smentiscono le elezioni anticipate, per i vicepremier il governo Meloni "va avanti"

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