La crisi politica ad Arcore si avvicina a un momento cruciale, con la convocazione dell’aula prevista per il 19 maggio. In quella data si discuterà e voterà una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta di centrodestra, guidata dal sindaco Maurizio Bono. La presidente del Consiglio comunale ha annunciato ufficialmente l’assemblea, segnando un passaggio importante nel percorso politico locale.

La crisi ad Arcore entra nella sua fase decisiva. Laura Besana, presidente del Consiglio comunale, ha convocato l’aula per il 19 maggio, fissando quello che ormai viene definito senza mezzi termini il "giorno della verità" per la Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Maurizio Bono. Al centro della seduta, la discussione e il voto sulla mozione di sfiducia al primo cittadino. Un passaggio che segna l’apice delle difficoltà della maggioranza esplose con la bocciatura del bilancio consuntivo con nove voti contrari: sei dell’opposizione e tre dai banchi degli stessi conservatori. A rompere gli equilibri sono stati i consiglieri di Fratelli d’Italia Fabio Varrecchia e Giovanni Timpano e la consigliera della Lega Valeria Di Tullio, che poi si è dimessa anche dal ruolo di coordinatrice cittadina del partito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giunta Bono, l’ora della verità. Il 19 si vota la mozione di sfiducia

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