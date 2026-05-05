Roma uragano Malen e difesa consolidata | le armi per prendersi la Champions

Da sololaroma.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si avvicina alla fase finale del campionato con un obiettivo concreto: la qualificazione alla Champions League. Attualmente a un punto dal quarto posto, la squadra ha mostrato un miglioramento in attacco, con una serie di gol segnati, e ha rafforzato la propria difesa, mantenendo la rete inviolata in diverse partite recenti. Questa combinazione di efficacia offensiva e solidità difensiva ha permesso ai giallorossi di risalire la classifica e di puntare con determinazione alla qualificazione europea.

La Roma irrompe nella lotta per la Champions League: il sogno 4° posto è lì, a 1 solo punto di distanza, grazie ad una prolificità in zona gol finalmente gasperiniana e ad una fase difensiva che si sta confermando granitica. Tra crescita e consolidamento, gli ingredienti per l’assalto all’Europa ci sono tutti e i giallorossi vanno a caccia di un en plein nelle ultime tre giornate per provare a raggiungere la massima competizione europea. Malen giocatore chiave. Per comprendere la crescita offensiva della Roma negli ultimi tre mesi e mezzo, basta leggere i numeri: nel girone di andata 22 gol segnati in 19 partite, in quello di ritorno siamo già a 30 reti realizzate in 16.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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