Roma | Malen è già l' asso per la Champions League?

Malen ha già dimostrato di essere decisivo per la Roma, grazie alle sue prestazioni nelle ultime partite di campionato. La causa di questa fiducia crescente risiede nella sua capacità di segnare gol importanti e di creare occasioni per i compagni. I tifosi giallorossi sperano che possa continuare su questa strada, puntando forte sulla sua presenza in vista della Champions League. Intanto, il suo ruolo si fa sempre più centrale nel progetto della squadra.

Roma 24 febbraio 2026 - Mentre le squadre rivali in posizioni nobili di classifica sono impegnate con i vari spareggi per la fase a eliminazione diretta delle competizioni Uefa, c'è di che gioire e gongolare in casa giallorossa. Il successo arrivato contro la Cremonese è il secondo nelle ultime due e ha premesso ai capitolini non solo di tornare al quarto posto in classifica, ma di agganciare il Napoli al terzo e di mettere anche 4 punti di margine sulla Juventus quinta. Un momento molto positivo, accompagnato da un calendario più snello, merito della qualificazione diretta agli ottavi di Europa League e dall'arrivo di un vero e proprio bomber cui affidare il destino dell'attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Malen trascina la Roma: doppietta d’autore e aggancio Champions alla JuveL’Olimpico si accende con una Roma che non lascia scampo al Cagliari.

Malen trascina la Roma: l’intuizione di Gasperini è già una certezzaMalen trascina la Roma con una partita incredibile.

MILAN-ROMA 1-0 | HIGHLIGHTS | Maignan the hero stops Dybala’s attempt on penalty | SERIE A 2025/26

Calciomercato Roma: è stato già deciso il futuro di Malen. Cosa succederà a fine stagione per l’attaccante olandeseCalciomercato Roma: è stato già deciso il futuro di Malen. Cosa succederà a fine stagione per l’attaccante olandese C’è una Roma prima di gennaio e una Roma dopo gennaio. Lo spartiacque della stagione ... calcionews24.com

Aspettando Vaz, Gasp si gode Venturino: c’è una Roma Under 23 che si fa largoChe la Roma non fosse un instant team per vincere lo scudetto fin da subito si era capito già in estate. Avere undici Malen aiuterebbe e non poco, ma la realtà dei fatti ... ilmessaggero.it

Juve, nuovi contatti per Vicario. E c’è anche l’idea Alisson per il dopo Di Gregorio Nell’attesa di capire se nelle casse juventine entreranno i 60 milioni garantiti dalla partecipazione alla prossima Champions League, si scandaglia il mercato dei portieri - facebook.com facebook