Nella partita di ieri, la squadra ha vinto con un punteggio di 4-0, grazie anche alla prestazione di Wesley, che ha segnato il suo quinto gol in campionato. Nonostante un problema al bicipite, il giocatore è riuscito a trovare la rete. Durante la gara, Wesley ha superato in classifica altri due attaccanti, consolidando così la sua posizione tra i migliori marcatori del torneo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Wesley a segnare dopo il problema al bicipite?. Chi sono i due attaccanti che Wesley ha superato in classifica?. Perché la quotazione del brasiliano è raddoppiata nel Fantacampionato?. Come influisce il rapporto con lo staff medico sulla sua forma?.? In Breve Mancini e Hermoso hanno contribuito al punteggio finale contro la Fiorentina.. Wesley raggiunge 5 reti totali superando Ostigard nel computo marcatori.. La quotazione Fantacampionato del brasiliano è raddoppiata arrivando a 32 crediti.. Il difensore ha una fantamedia di 6,7 su 28 partite stagionali.. All’Olimpico di Roma, Wesley ha trasformato una serata di polemiche in un trionfo netto con il 4-0 imposto alla Fiorentina durante il posticipo della 35ª giornata di Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, trionfo sul 4-0: Wesley brilla e vola a 5 reti in campionato

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