Roma difesa d’assalto | le 5 reti di Wesley un fattore per Gasperini

Nella partita tra Roma e Fiorentina, il risultato è stato deciso da cinque reti segnate da Wesley, un attaccante che ha sfruttato le occasioni create. La vittoria della Roma ha portato alla luce alcune caratteristiche della squadra di Gasperini, in particolare la capacità dei difensori di partecipare attivamente alla fase offensiva. La partita si è conclusa con un risultato che evidenzia l'efficacia delle azioni offensive e la precisione degli attaccanti coinvolti.

La vittoria della Roma contro la Fiorentina ha messo in risalto una caratteristica della gestione Gasperini: l’ abilità dei difensori nel concretizzare le azioni. Nell’ultima partita lo Stadio Olimpico è stato teatro di una dimostrazione di forza offensiva inaspettata da parte del reparto difensivo, grazie alle reti di Mancini, Hermoso e, in particolare, Wesley. Il brasiliano, dopo l’ottima prestazione contro il Bologna al rientro dall’infortunio, ha ripreso a svolgere un ruolo da protagonista indiscusso, dimostrando di essere un elemento fondamentale della manovra giallorossa. Il gol del raddoppio al 17? minuto rappresenta alla perfezione...🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, difesa d’assalto: le 5 reti di Wesley un fattore per Gasperini Notizie correlate Infortunati Roma, arrivano due buone notizie per Gasperini: Wesley e Hermoso verso il ritorno in campo? Le ultimeCalciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Infortunati Roma, per Gasperini non solo brutte notizie: Wesley rischia un lungo stop, ma c’è anche un recupero. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Infortunati Roma, Gasperini rischia di perdere Wesley per lungo tempo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un sistema utilizzato ai tempi della Viola, in un match di Coppa Italia proprio contro Posch e compagni. Difesa a tre, quando Vincenzo la usò con Thiago; Un 25 aprile per la libertà di dissentire; Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Inter, ora una squadra da Champions: pronto un mercato al top. E se parte Bastoni... Assalto alla Cgil di Roma. Franzoni condannato a 6 anni: Dimostrerò di essere innocenteNicola Franzoni condannato a sei anni di reclusione per l’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021. Così ha stabilito in primo grado la settima sezione collegiale del Tribunale di Roma, ... lanazione.it Assalto alla Cgil a Roma del 2021, condanne per altri 5 neofascisti: quasi 30 anni di carcereQuasi 30 anni di carcere in tutto. Sono le condanne emesse questa mattina dalla VII sezione collegiale del Tribunale di Roma, nell'ambito del processo per l’assalto alla sede nazionale della Cgil a ... fanpage.it Derby di Roma alle 12:30 Sarri non ci sta. L’allenatore della Lazio è stato categorico: “Perché il derby di Milano non si è giocato alle 12:30 Spero cambino l’orario. Io per protesta non siederò in panchina” Siete d’accordo - facebook.com facebook Si comincia il 6 maggio a #Roma parliamo delle vittime civili fatte da noi italiani (e rimosse) in Catalogna Il 9 a #Torino a Costellazioni, casa del popolo Estella Il 10 con la senatrice Pirro su salute, disabilità, futuro Il 13 con Emergency a #Bologna curare in gue x.com