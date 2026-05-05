Roma summer fest l’estate capitolina

Il Roma Summer Fest 2026 è stato annunciato con una programmazione che si svolge da metà giugno a metà settembre. Sono previsti oltre 70 concerti con artisti italiani e stranieri, distribuiti in diverse location della città. L’evento inizia il 13 giugno e prosegue per diversi mesi, offrendo un ricco calendario di spettacoli musicali. La manifestazione rappresenta una delle principali iniziative culturali estive della capitale.

Una programmazione che va da metà giugno a metà settembre, oltre 70 concerti fra artisti italiani e stranieri, presentato il cartellone del Roma Summer Fest 2026, che inaugura il 13 giugno con Serena Brancale. Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, il festival prevede un alternanza di nuove proposte, solisti, band storiche e superstar come Ben Harper & The Innocent Criminals, Anastacia, Europe, Johnny Marr (The Smiths), Village People, Kool & The Gang, Marilyn Manson, Wilco, Noa, Goran Bregovic, Marisa Monte, della musica italiana come Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Elio e le storie tese, Fiorella Mannoia, Levante, Nicola Piovani, del...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Roma summer fest, l’estate capitolina Jovanotti riceve la Lupa Capitolina: Ho cantato poco Roma, ma è qui che mi sono formato Notizie correlate Roma Summer Fest: edizione 2026Da Giugno a settembre ritorna l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone La... Leggi anche: Auditorium Parco della Musica, arriva il Roma Summer Fest. Da John Legend a Ludovico Einaudi, più di 70 spettacoli in due mesi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le BINI in concerto per la prima volta in Italia con la data romana del Signals World Tour; Roma | Elio e Le Storie Tese - Roma Summer Fest; RETTIFICA: CAMBIO SEDE CONFERENZA STAMPA ROMA SUMMER FEST - 5 MAGGIO, ORE 12.30 PRESSO AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA; VIDEO| Rock in Roma torna con Emma prima headliner femminile del festival: Stiamo preparando uno show incredibile con tanti amici. Roma Summer Fest 2026: oltre settanta concerti animeranno l'estate romanaIl Roma Summer Fest 2026 si appresta a tornare come protagonista indiscusso della scena culturale della capitale, con una grande attesa per la sua nuova edizione. L'evento proporrà un ricco programma ... it.blastingnews.com Banca del Fucino rinnova il suo sostegno al Roma Summer FestROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino conferma il suo sostegno, per il secondo anno consecutivo, al Roma Summer Fest organizzato dalla Fondazione ... iltempo.it “Per me la parola partigiano resta partigiano”: lo ha detto la cantante Levante a margine della conferenza stampa di presentazione del Roma Summer Fest 2026 commentando la scelta di Delia di cambiare il testo alla canzone “Bella Ciao” durante il concerton - facebook.com facebook