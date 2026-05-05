Nella zona di viale Togliatti a Roma, sono stati esplosi alcuni colpi da un’auto in movimento, provocando il ferimento di due uomini. Dopo l’incidente, l’auto ha proseguito la fuga. La polizia sta indagando sul collegamento tra i due feriti e sull’identità degli autori degli spari. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul movente né sull’identità delle persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Chi ha sparato dall'auto in fuga dopo il primo ferito?. Come sono collegati i due uomini colpiti in viale Togliatti?. Quali dettagli emergeranno dalle immagini delle telecamere di sorveglianza?. Perché la seconda vittima ha fornito una versione poco chiara?.? In Breve Vittime di 40 e 35 anni ricoverate al policlinico Casilino dopo gli spari.. Primo ferito soccorso dai Carabinieri intorno alla mezzanotte di lunedì.. Secondo ferito dimesso con prognosi di 10 giorni per lesione al braccio.. 7^ Sezione Rilievi Tecnico Scientifici analizza videosorveglianza e scena del crimine.. Due uomini di nazionalità tunisina sono finiti in ospedale a Roma dopo una sparatoria avvenuta intorno alla mezzanotte di lunedì in viale Palmiro Togliatti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, spari da un’auto in movimento: due feriti in viale Togliatti

TERRORE DURANTE IL CORTEO DEL 25 APRILE A ROMA: SPARATI COLPI DI PISTOLA. FERITI MARITO E MOGLIE

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