Agguato a Roma | due iscritti Anpi feriti da spari nel Parco Schuster

Sabato pomeriggio, nel Parco Schuster di Roma, due persone iscritte all'Anpi sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa. L'episodio si è verificato in un'area pubblica frequentata da cittadini, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'accaduto e individuare eventuali responsabili. Nessuna delle due persone ferite ha riportato conseguenze gravi.

? Cosa sapere Due iscritti Anpi feriti da pistola ad aria compressa sabato a Roma nel Parco Schuster.. Le vittime hanno presentato denuncia dopo l'aggressione avvenuta durante la manifestazione per la Liberazione.. Due iscritti all’Anpi sono stati feriti a Roma questo sabato 25 aprile, intorno alle 17:00, da un uomo su uno scooter che ha utilizzato una pistola ad aria compressa in via delle Sette Chiese. Il brutale episodio è avvenuto nel Parco Schuster, in prossimità del luogo dove si stava svolgendo la manifestazione per la ricorrenza della liberazione. La vittima maschile è stata colpita alla zona del collo e alla guancia, mentre la moglie ha riportato una ferita alla spalla.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agguato a Roma: due iscritti Anpi feriti da spari nel Parco Schuster Notizie correlate 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna iscritti all’Anpi(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25... San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'AnpiAgguato shock a Roma, a pochi passi da parco Schuster, dove si era appena concluso il comizio finale delle celebrazioni per la Liberazione. Contenuti di approfondimento San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'AnpiAgguato shock a Roma, a pochi passi da parco Schuster, dove si era appena concluso il comizio finale delle celebrazioni per la Liberazione. Un uomo con il casco integrale, a bordo di uno scooter, ha ... romatoday.it Celebrazione 25 aprile. Colpi ad aria compressa contro due manifestanti a Parco SchusterUna donna ed un uomo sono rimasti feriti dai colpi di una pistola a pallini, mentre erano nell'area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo, a Roma, in occasione della manifestazione per ... rainews.it