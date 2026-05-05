Roma sotto il Colle Celio un segreto millenario | 2 km di gallerie e laghi sotterranei d’acqua purissima

A pochi passi dal Colosseo, sotto il Colle Celio, si estendono oltre due chilometri di gallerie e laghi sotterranei. Questi passaggi e bacini sono rimasti nascosti per secoli, accessibili solo a pochi esperti e ricercatori. La presenza di acque pulitissime e strutture sotterranee che si intrecciano con le testimonianze storiche di Roma costituiscono un mistero ancora in parte inesplorato.

A Roma basta spostarsi di poche centinaia di metri dal Colosseo per scoprire che quello che ha da offrire la città è veramente un patrimonio smisurato: nei sotterranei sotto il Colle Celio, infatti, si nasconde un segreto millenario fatto di gallerie scavate nel tufo, ambienti profondi e specchi d’acqua purissima rimasti a lungo fuori dallo sguardo della città. Un mondo sotterraneo che racconta un’altra Roma: invisibile, silenziosa, sorprendente, custodita per secoli sotto uno dei colli più antichi e affascinanti della Capitale. Roma: nei sotterranei del Colle Celio c’è un mondo da scoprire. La storia comincia nel 54 d.C., quando Agrippina Minore fece costruire il Tempio del Divo Claudio su una gigantesca piattaforma di circa 180 per 200 metri.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Roma: 15 km di gallerie scoperte sotto il Municipio VUn labirinto sotterraneo di 15 chilometri è stato individuato sotto il territorio del quinto municipio di Roma, in un’area nota per le sue cavità... Il segreto millenario di Via Urbana a Roma: qui è come camminare nel tempoOgni strada di Roma fa passare secoli di storia sotto i piedi di chi la percorre, ma tra tutte c’è la mitica Via Urbana, che sembra sospesa tra... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Roma, Colle Oppio e Celio tra degrado e furti: arresti, denunce e 250 chili di rifiuti rimossi; Roma | corteo per Gaza dopo il sequestro della nave umanitaria in mare; Roma 4mila in piazza | Israele è uno stato terrorista. Roma, sotto il Colle Celio un segreto millenario: 2 km di gallerie e laghi sotterranei d’acqua purissimaA Roma, sotto il Celio, i sotterranei custodiscono gallerie nel tufo e laghi d’acqua purissima: un segreto millenario vicino al Colosseo. funweek.it Sotto Roma ci sono due laghi azzurri che nessuno conosceva fino al 2004. Non in qualche angolo remoto della città. Sotto il Colle Celio — a duecento metri dal Colosseo — esiste un sistema di gallerie scavate nel tufo che per quasi duemila anni nessuno ha - facebook.com facebook