Internazionali d’Italia Sinner n1 sogna Roma | il tabellone completo

L’attenzione degli appassionati italiani di tennis si concentra sui prossimi Internazionali d’Italia a Roma, dove il numero uno del ranking italiano parteciperà al torneo. Il tabellone completo è stato pubblicato e include diversi giocatori di rilievo del circuito. La manifestazione si svolgerà sulla terra battuta, con inizio previsto tra pochi giorni. La competizione attirerà numerosi spettatori e media nazionali e internazionali.

Vedere un italiano vincere gli internazionali di tennis di Roma: è il sogno di ogni appassionato di tennis del Belpaese. Lo scorso anno il successo è arrivato dalle donne sia nel singolo che nel doppio con la straordinaria Jasmine Paolini, affiancata nella coppia da Sara Errani. E quest’anno la speranza di raggiungere l’obiettivo anche nella competizione maschile, a giudicare dallo stato di grazia del campione Jannik Sinner, sembra essere quantomeno alla portata, scaramanzia permettendo. Così, mentre il conto alla rovescia per l’inizio degli internazionali d’Italia è partito (il via ufficiale è previsto per mercoledì 6 maggio) tutti gli occhi oggi sono stati puntati sui bussolotti che contengono i nomi dei campioni in gara, in occasione degli attesissimi sorteggi del tabellone principale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Internazionali d’Italia, Sinner n.1 sogna Roma: il tabellone completo

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