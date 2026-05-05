Roma quanti gol dalla difesa | Wesley sale a quota 5 è tra i top al fantacalcio

Durante la partita contro la Fiorentina, il terzino della Roma ha segnato il suo quinto gol stagionale, contribuendo al risultato finale di 4-0. Con questa rete, si colloca tra i giocatori più prolifici del campionato nel ruolo di difensore. La sua prestazione ha portato la squadra a una vittoria significativa, e nel contesto del fantacalcio è tra i più valutati in questa categoria.

Wesley è tornato da protagonista. Dopo l’ottima prova contro il Bologna (7 in pagella), all’Olimpico contro la Fiorentina trova anche il gol, coronando una prestazione solida e convincente. La Roma travolge la Viola con un netto 4-0, trascinata soprattutto dai difensori: da Hermoso a Mancini fino allo stesso Wesley, tutti a segno. Nel posticipo della 35ª giornata di Serie A non c’è partita: i giallorossi chiudono i conti già nel primo tempo. Dopo la rete di testa di Mancini, il raddoppio porta la firma del brasiliano al 17’: palla al centro per Hermoso che serve Wesley, destro potente e 2-0. Dopo le polemiche con lo staff medico per il suo utilizzo, e lo stop accusato durante l’ultima sosta per le nazionali a causa di una lesione al bicipite femorale, il terzino ha risposto sul campo, dimostrando tutta la sua voglia di essere decisivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, quanti gol dalla difesa: Wesley sale a quota 5, è tra i top al fantacalcio Notizie correlate Leggi anche: Diretta gol Serie A: Roma Juventus 1-0, la sblocca Wesley con un super gol Wesley si prende il Brasile: dalla Roma al sogno MondialeUn primo anno da protagonista quello del terzino brasiliano classe 2003, arrivato in estate dal Flamengo per 25 milioni per essere il nuovo titolare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Malen, gol in Bologna-Roma e avvicina il record di Balotelli. Olandese a undici centri in Serie A; Roma, è festa-Scudetto! 3° Tricolore per le giallorosse. Sassuolo salvo, Juventus quasi in Champions; Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: show giallorosso, Gasp va a -1 dalla Champions. Il terzino trascina la Roma nel 4-0 alla Fiorentina. Il pupillo di Gasperini è diventato il terzo marcatore giallorosso in campionatoIl terzino trascina la Roma nel 4-0 alla Fiorentina. Il pupillo di Gasperini è diventato il terzo marcatore giallorosso in campionato ... gazzetta.it Roma-Fiorentina 4-0: video, gol e highlightsCon il successo, netto, per 4-0 sulla Fiorentina, la Roma si riporta in lotta per la Champions avvicinandosi a –1 dalla Juventus e a –3 dal Milan. La squadra di Gasperini supera il Como di due lunghez ... sport.sky.it Si comincia il 6 maggio a #Roma parliamo delle vittime civili fatte da noi italiani (e rimosse) in Catalogna Il 9 a #Torino a Costellazioni, casa del popolo Estella Il 10 con la senatrice Pirro su salute, disabilità, futuro Il 13 con Emergency a #Bologna curare in gue x.com Torna a Roma il Festival Internazionale degli Aquiloni: un'occasione unica per partecipare a workshop gratuiti e vincere un volo per la Cina https://canaledieci.it/2026/05/05/roma-si-colora-doriente-torna-il-festival-internazionale-degli-aquiloni-con-workshop-gr - facebook.com facebook