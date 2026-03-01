Durante la 27esima giornata di Serie A, la partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un risultato di 1-0. Wesley ha segnato il gol decisivo con un colpo di classe. La cronaca della partita, insieme a sintesi, tabellino e moviola, è stata trasmessa in diretta live, offrendo aggiornamenti passo dopo passo dell'incontro.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli D’Aversa dopo Torino Lazio: «Non si è fatto ancora nulla. Esordio con vittoria? Merito di tutta la squadra, su Simeone e Zapata insieme rispondo così» Chiellini prima di Roma Juve: «Parleremo con Spalletti, non vedo nessun altro su questa panchina». Poi la battuta su Chiello a Sanremo Guerra in Medio... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Roma Juventus 1-0, la sblocca Wesley con un super gol

Diretta gol Serie A LIVE: Bremer sblocca Juventus Cremonese con una deviazione fortunataJuventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz: David.

Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari-Juventus 1-0, la sblocca Mazzitelli!CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Aggiornamenti e notizie su Roma Juventus.

Temi più discussi: Roma - Juventus in Diretta Streaming; Segui Roma-Juventus: pronostici, migliori scommesse e quote; Roma-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma-Juventus: probabili formazioni e statistiche.

Roma-Juventus, il risultato in diretta LIVELa Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3 pareggi, 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1 pareggio); ino ... sport.sky.it

Roma-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Perin chiude su Malen in angoloLa diretta live di Roma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Le ufficiali di Roma-Juventus Spalletti conferma Perin tra i pali - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Roma-Juventus. Segui la DIRETTA #ANSA x.com