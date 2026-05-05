Roma protesta contro il Ddl Bongiorno | il rischio sul consenso

A Roma si sono svolte manifestazioni contro il Ddl Bongiorno, un disegno di legge che propone modifiche al concetto di consenso. Le attiviste hanno espresso preoccupazioni riguardo al passaggio dal concetto di consenso a quello di dissenso, temendo che le nuove norme possano spostare la responsabilità sui soggetti che denunciano. La protesta ha coinvolto diverse persone che chiedono chiarimenti e modifiche alla proposta legislativa.

? Cosa scoprirai Come cambierebbe la legge passando dal concetto di consenso a quello di dissenso?. Perché le attiviste temono che la responsabilità ricada sulla vittima?. Quali rischi corre la prevenzione della violenza digitale nelle scuole medie?. Cosa deciderà il Senato mercoledì 6 maggio per sbloccare il testo?.? In Breve Simona Ammerata di D.i.Re coordina 88 organizzazioni e 118 centri antiviolenza.. Le opposizioni devono presentare controposte entro mercoledì 6 maggio.. Chiara Franceschi segnala aumento violenza digitale nelle scuole medie del Municipio VII.. La rete D.i.Re gestisce anche 60 case rifugio per le vittime..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, protesta contro il Ddl Bongiorno: il rischio sul consenso Notizie correlate Il ddl Bongiorno toglie il “consenso” dalla legge contro la violenza sessuale: si protesta in tutta ItaliaEra il 1996 quando la legge Italia stabilì che quello di violenza sessuale era un reato contro la persona e non contro la morale. Milano, 'Ecce Vulva': l'installazione contro il ddl Bongiorno sul consensoUna vulva crocifissa su un pannello esposto in Largo Greppi, davanti al Piccolo Teatro Strehler a Milano, nel quartiere Brera. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: DDL BONGIORNO: NUOVA MOBILITAZIONE DIFFUSA IN DECINE DI CITTÀ PER DIRE NO AL DISEGNO DI LEGGE. NESSUNA MEDIAZIONE SUL CONSENSO!; Presidio davanti all’ospedale San Gerardo. Con la parola dissenso si rendono i corpi delle donne ‘disponibili fino a prova contraria’: attiviste di nuovo in piazza contro il Ddl stupriCentri antiviolenza e Non Una di Meno protestano: sostituire 'consenso' con 'dissenso' mette i corpi delle donne a disposizione ... ilfattoquotidiano.it «Senza consenso è stupro»: a Cagliari la protesta contro il Ddl BongiornoNeanche il tempo di archiviare le celebrazioni dell’8 marzo, tra richiami ai diritti delle donne e alla parità, che quelle stesse rivendicazioni sono tornate in piazza sotto forma di protesta. Questa ... unionesarda.it Oggi NON UNA DI MENO si mobilita a livello nazionale per dire NO al DDL Bongiorno. Milano h 18.30 via Sforza angolo Pta. Vittoria. Porta il tuo pañuelo! - facebook.com facebook Il voto del Parlamento europeo va nella direzione opposta rispetto al Ddl Bongiorno sulla violenza sessuale, che non introduce il principio del consenso esplicito e prevede elementi che spostano il focus sulla vittima anziché sull’aggressore. x.com