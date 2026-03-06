Milano ' Ecce Vulva' | l' installazione contro il ddl Bongiorno sul consenso

A Milano, in Largo Greppi di fronte al Piccolo Teatro Strehler, è stata installata un’opera intitolata 'Ecce Vulva', rappresentata da una vulva crocifissa su un pannello. L’installazione si trova nel quartiere Brera e ha attirato l’attenzione di passanti e media locali. La sua presenza si inserisce in una discussione pubblica sul disegno di legge Bongiorno riguardante il consenso.

Una vulva crocifissa su un pannello esposto in Largo Greppi, davanti al Piccolo Teatro Strehler a Milano, nel quartiere Brera. È l'installazione 'Ecce Vulva – Consenso crocifisso', ultima provocazione dell'artista e attivista, Cristina Donati Meyer, in occasione della giornata internazionale della donna. L'opera prende posizione contro il disegno di legge promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno sulla violenza sessuale, che ha suscitato polemiche per l'eliminazione del riferimento esplicito al "consenso", sostituito dalle nozioni di "volontà contraria" e "dissenso". Secondo l'autrice, l'installazione denuncia "la continua messa sotto...