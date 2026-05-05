Roma pregiudicato scappa all' alt | inseguimento da film all' Eur tra i passanti terrorizzati della Colombo

A Roma, all’Eur, si è verificato un inseguimento tra le strade della zona, coinvolgendo un veicolo rubato che ha compiuto manovre pericolose tra i passanti. Il conducente di una Range Rover Sport, risultata essere stata sottratta, ha attraversato le vie della capitale con scatti improvvisi, creando situazioni di tensione tra gli automobilisti e i pedoni presenti nella zona. L’episodio si è concluso con l’arresto del pregiudicato coinvolto.

Un inseguimento da film tra le strade della Capitale e che è scattato all'Eur. In fuga il conducente di una Range Rover Sport risultata rubata e che ha dato vita una serie di manovre azzardate, mettendo a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti.Fuga da film all'EurLa vettura è stata.🔗 Leggi su Romatoday.it SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO! Notizie correlate Roma. Eur. Inseguimento da film sulla Cristoforo Colombo. 47enne arrestato da Carabinieri con jammer e carte clonateCronache Cittadine ROMA – Un pericoloso inseguimento a bordo di un’auto rubata si è concluso con l’arresto di un uomo italiano 47enne, L'articolo... Inseguimento da film, scappa all’alt e va a 200 all’ora sulla Statale 36: denunciatoPrima è riuscito a seminare gli agenti ma poi è stato ‘incastrato’ dalle telecamere e gli stessi operatori della polizia locale di Seregno, il giorno...