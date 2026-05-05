Roma Eur Inseguimento da film sulla Cristoforo Colombo 47enne arrestato da Carabinieri con jammer e carte clonate

A Roma, lungo la Cristoforo Colombo, si è svolto un inseguimento che ha portato all'arresto di un uomo di 47 anni. L'uomo viaggiava a bordo di un'auto rubata e durante la fuga è stato fermato dai Carabinieri. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati un jammer e alcune carte di credito clonate.

Cronache Cittadine ROMA – Un pericoloso inseguimento a bordo di un’auto rubata si è concluso con l’arresto di un uomo italiano 47enne, L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Eur. Inseguimento da film sulla Cristoforo Colombo. 47enne arrestato da Carabinieri con jammer e carte clonate Notizie correlate Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con droga dopo inseguimento da filmL’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento... Neofascisti europei a raccolta all’Eur: meeting di Forza Nuova all’hotel Cristoforo ColomboForza Nuova organizza a Roma il terzo meeting di Alliance for Peace and Freedom con leader neofascisti europei. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Carabiniere spara e uccide un presunto ladro, il giudice lo condanna: Non serviva, non era in pericolo; Inseguimento all’Eur | arrestato ucraino con pistola e droga. Roma, blitz antidroga a Ostia: 5 arresti dopo un inseguimento sul litorale. Scoperta una casa usata come base dello spaccioControlli della Polizia di Stato sul litorale romano: fermati pusher e ricercati, sequestrati cocaina, hashish e migliaia di euro in contanti ... affaritaliani.it Ostia, prima tenta il furto in una palazzina e poi dà vita un inseguimento da filmNon avrebbe nemmeno dovuto trovarsi a Roma. Su di lui, cittadino cileno di 28 anni compiuti a novembre, gravava infatti un divieto di dimora nel territorio comunale. Eppure, il giovane privo di docume ... romatoday.it FONTE AGRO24.IT ANGRI – Un inseguimento ad alta velocità, scaturito dal furto di un veicolo, si è concluso con un violento incidente e l’arresto di un uomo in via Brigadiere D’Anna. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri del reparto territoria - facebook.com facebook Inseguimento da film a New York: un poliziotto lancia il suo "Fermati!" e rincorre un ladro a cavallo, tra le strade trafficate di Manhattan. Le spettacolari immagini catturate dalla bodycam dell’agente. #ANSA x.com