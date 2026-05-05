roma poker alla viola per riaprire la corsa champions

Nella partita di calcio tra la Viola e una squadra avversaria, la Fiorentina ha segnato quattro reti. La formazione ospite, già sicura della salvezza dopo la sconfitta della Cremonese, ha ottenuto una vittoria convincente. La partita si è conclusa con un punteggio di quattro a zero, modificando la situazione in classifica e riaprendo i giochi per la qualificazione in Champions League.

Un poker alla Fiorentina - ormai salva dopo il ko della Cremonese - per riaprire la corsa Champions. La Roma è l'unica delle squadre in lotta per un posto nell'Europa più prestigiosa ad aver vinto in questo turno: ora Gasperini è a -1 dalla Juve e a -3 dal Milan, anche se lo svantaggio negli scontri diretti (un pari e una sconfitta con entrambe) potrebbe pesare nel rush finale del campionato. I viaggi a Parma e Verona e il derby con la Lazio sono le tappe conclusive da non fallire per tenere in apprensione i rivali. In attesa di novità sul futuro da Trigoria dove è arrivato Corbin, il figlio minore del patron Dan Friedkin, ieir presente all'Olimpico insieme all'ex romanista Montella, ora ct della Turchia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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