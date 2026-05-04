Nel posticipo dell’Olimpico, la squadra di casa ha conquistato una vittoria netta, battendo la Fiorentina 4-0. La partita si è svolta senza grandi sorprese, con la Roma che ha dominato dall’inizio alla fine. Dopo questa vittoria, la squadra si trova in buona posizione in classifica, mantenendo vive le speranze di qualificazione europea. Il tecnico della Roma ha commentato la prestazione, sottolineando la sua convinzione sulla possibilità di arrivare in Champions League.

La Roma schianta la Fiorentina con un perentorio 4-0 nel posticipo dell’Olimpico e riapre ufficialmente ogni discorso per l’Europa che conta. Al termine di una prestazione dominante, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha analizzato il momento d’oro dei suoi ai microfoni di Sky Sport, DAZN e in conferenza stampa, rivendicando con orgoglio un percorso che vede i capitolini a un passo dal sorpasso sulla Juventus e sul Como. In un clima di ritrovato entusiasmo, l’allenatore ha blindato lo spogliatoio, sottolineando come la missione Champions League sia un traguardo nato dall’ambizione interna del gruppo, più che da input societari o pronostici della critica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma travolge la Viola, Gasperini: “Sempre creduto alla Champions”

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