Durante un intervento pubblico, il Papa ha affermato di non temere l’amministrazione Trump e ha dichiarato di voler continuare a parlare apertamente contro la guerra, facendo riferimento al Vangelo come motivazione principale. In un video diffuso, ha anche precisato che non intende entrare in un dibattito con l’ex presidente degli Stati Uniti, sottolineando la sua posizione riguardo alle questioni politiche e religiose.

“Io non ho paura dell’amministrazione Trump”, “parlo del Vangelo” e quindi “continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”. Lo ha detto papa Leone XIV commentando con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri l’attacco di Donald Trump contro di lui. “Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui”, ha aggiunto. “Non penso si possa abusare del Vangelo nel modo in cui alcune persone stanno facendo. Penso che le persone che leggono – ha aggiunto riferendosi al messaggio del presidente Usa – possano trarre le loro conclusioni”. Dopo l’attacco al Papa, Trump si ritrae su Truth con l’intelligenza artificiale: è un messia che emana luce divina su un malato Trump, violentissimo attacco al Papa: “Debole, pessimo per la politica estera”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video in cui il Papa risponde a Trump: “Non ho paura di lui, non ho intenzione di fare un dibattito con lui”

Papa Leone XIV risponde a Trump: "Non ho paura, non voglio fare un dibattito con lui, cerchiamo di finire guerra in Iran"Continuo lo scontro, definito senza precedenti, tra Trump e Papa Leone, cominciato dal tycoon, che con un post sui social aveva dimostrato tutto il...

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