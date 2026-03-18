Quel pasticciaccio brutto della vittoria a tavolino del Marocco

Ieri sera, dopo aver letto un tweet di Fabrizio Romano, ho verificato la notizia riguardante la vittoria a tavolino del Marocco. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda una partita disputata di recente. La notizia ha attirato subito l’attenzione, portando a una serie di conferme da diverse fonti ufficiali nel settore sportivo.

Quando ieri sera ho appreso la notizia attraverso un tweet di Fabrizio Romano la mia prima reazione è stata quella di controllare se fosse vero. Ai giorni nostri mi sembra il metro più affidabile dell'assurdità di una notizia: in questo caso che la CAF, la confederazione africana di calcio, avesse riassegnato la Coppa D'Africa dal Senegal, che l'aveva vinta sul campo circa due mesi fa, al Marocco. Il motivo credo lo ricorderete: la "protesta" del Senegal e il gioco fermo per 12 minuti dopo il rigore assegnato e poi sbagliato da Brahim Diaz. Il pensiero è andato subito proprio a Brahim Diaz, che nel momento in cui veniva pubblicata la notizia era sulla panchina dell'Etihad. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Quel pasticciaccio brutto della vittoria a tavolino del Marocco Articoli correlati Ettore Zecchino (FDI): “Quel pasticciaccio brutto del dimensionamento scolastico”Così, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Ettore Zecchino: Una vittoria di Pirro per alcuni e una sonora sconfitta per molti... Quel pasticciaccio brutto dei Beckham. Ma qualcosa proprio non tornaBrooklyn Beckham ha lanciato la bomba, distruggendo con una manciata di storie social l'immagine perfetta patinata di una famiglia bellissima,... Tutto quello che riguarda Quel pasticciaccio Temi più discussi: Quel pasticciaccio brutto della Biennale di Venezia; Quel pasticciaccio brutto del Materno-Infantile di Sassari: dalla posa della prima pietra al cantiere fermo un anno che è diventato una piscina; Biennale, quel pasticciaccio brutto del Padiglione Russia; Quel pasticciaccio brutto della vittoria a tavolino del Marocco. Quel pasticciaccio brutto della nuova RaiSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it Quel pasticciaccio brutto della leggeNel pieno della discussione parlamentare contro la violenza di genere, il servizio racconta lo strappo nella maggioranza sul DDL che definisce lo stupro in assenza di consenso libero e attuale. Mentre ... la7.it PRATO città. Alex G · Magic (Instrumental). Guardando tutto il video apparirà il punto...dalla scientifica del medioevo... Quel "pasticciaccio" brutto al Duomo di Prato... Avete mai fatto caso al lato destro del Duomo Sì, proprio quello con i marmi bian - facebook.com facebook