Oggi si festeggia il 117° anniversario di fondazione del Pisa Sporting Club, una delle squadre più antiche e radicate nel panorama calcistico locale. La data, 9 aprile, ricorda un percorso iniziato nel 1909, che ha visto il club partecipare a numerose competizioni ufficiali nel corso degli anni. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sulla lunga storia e sulla presenza costante nel mondo dello sport cittadino.

PISA – Una data che segna un traguardo affettivo e storico per lo sport cittadino: oggi, 9 aprile 2026, si celebra il centodiciassettesimo anniversario della fondazione del Pisa Sporting Club. Era infatti il 9 aprile del 1909 quando prese ufficialmente vita la società calcistica, dando inizio a una lunghissima avventura sportiva. Da quel momento, e per 117 anni ininterrotti, i due colori rappresentativi del club hanno continuato ad animare la piazza, scandendo i battiti del cuore dell’intera comunità cittadina. A fare da filo conduttore tra le radici del passato e i festeggiamenti del presente di questa importante ricorrenza è il ricordo di Ferruccio Giovannini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dal 1909 a oggi, 117 anni di storia nerazzurra: buon compleanno al Pisa Sporting Club

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