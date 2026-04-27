Peggy Guggenheim | la rivoluzione artistica nata a Londra

Una mostra a Londra ripercorre l'attività della galleria Cork Street tra il 1938 e il 1939, focalizzandosi su Peggy Guggenheim e sulla sua influenza nel mondo dell'arte. L'esposizione include opere e materiali legati alla galleria, che rappresentò un punto di riferimento per artisti e collezionisti in quel periodo. L'evento offre uno sguardo sulla fase iniziale della carriera di Guggenheim e sul ruolo che ebbe nel panorama artistico dell'epoca.

? Cosa sapere La mostra Peggy Guggenheim a Londra ripercorre l'attività della galleria Cork Street (1938-1939).. L'esposizione ricostruisce il periodo in cui la collezionista introdusse le avanguardie europee in Gran Bretagna.. La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia ospita dal 25 aprile la mostra Peggy Guggenheim a Londra, un percorso che ricostruisce il periodo cruciale in cui la protagonista divenne una vera collezionista e mecenate attraverso la sua galleria britannica. L’esposizione, curata da Gražina Subelyt? e Simon Grant, rimarrà aperta fino al 19 ottobre 2026 e punta l’obiettivo su un capitolo della vita di Guggenheim finora poco indagato: gli anni trascorsi a Londra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peggy Guggenheim: la rivoluzione artistica nata a Londra Notizie correlate "Peggy Guggenheim a Londra": la nascita di una grande collezionista tra avanguardia e modernismoDal 25 aprile al 19 ottobre la Collezione Peggy Guggenheim presenta Peggy Guggenheim a Londra. Woman before a glass, intorno a Peggy Guggenheim, a Casa MasaccioArezzo, 22 febbraio 2026 – Prosegue la rassegna di teatro nei musei del Sistema Museale del Valdarno. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Peggy Guggenheim a Londra: a Venezia in mostra la nascita di una collezionista. Quando Peggy Guggenheim divenne Peggy GuggenheimApre a Venezia la mostra che racconta la curatrice prima della sua definitiva consacrazione attraverso il suo periodo londinese alla guida di una galleria in cui porterà i futuri grandi dell'arte, da ... rollingstone.it Peggy Guggenheim a LondraDopo un saluto ai numerosissimi giornalisti e ospiti presenti, la direttrice Karole P. B. Vail ha sottolineato l’importanza di questo prezioso omaggio a Peggy Guggenheim, che aggiunge un tassello fond ... politicamentecorretto.com