Roma incidente sul Gra durante un inseguimento | coinvolti quattro veicoli traffico bloccato

Un incidente si è verificato questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite di Casal del Marmo e Boccea, durante un inseguimento tra veicoli. Quattro auto sono rimaste coinvolte nello scontro, che ha provocato il blocco del traffico sulla carreggiata esterna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e il personale dell’Anas, e la circolazione avviene su una sola corsia.