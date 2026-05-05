Roma incidente sul Gra durante un inseguimento | coinvolti quattro veicoli traffico bloccato
Un incidente si è verificato questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite di Casal del Marmo e Boccea, durante un inseguimento tra veicoli. Quattro auto sono rimaste coinvolte nello scontro, che ha provocato il blocco del traffico sulla carreggiata esterna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e il personale dell’Anas, e la circolazione avviene su una sola corsia.
Scontro sulla carreggiata esterna tra Casal del Marmo e Boccea. Sul posto 118 e Anas, si circola su una sola corsia. Code e disagi in direzione Aurelia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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