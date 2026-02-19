Roma GRA paralizzato | Morto un motociclista in incidente lunghe code e traffico bloccato

Un incidente mortale sul GRA di Roma ha provocato la chiusura totale della carreggiata. Un motociclista ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto, avvenuto all’altezza del chilometro 58,900. La collisione ha causato lunghe code e traffico bloccato in entrambe le direzioni. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare il motociclista. La polizia sta lavorando per chiarire le responsabilità dell’incidente e riaprire quanto prima la strada.

Tragedia sul Grande Raccordo Anulare di Roma: Un Morto e Traffico Paralizzato. Un impatto tra un'auto e una moto ha causato la morte di una persona sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all'altezza del chilometro 58,900. L'incidente, avvenuto nella mattinata di, 19 febbraio 2026, ha immediatamente determinato forti rallentamenti del traffico, con ripercussioni sulla mobilità in entrata e in uscita dalla capitale. Le cause della collisione sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Dinamica dell'Incidente e Intervento dei Soccorsi. L'allerta è scattata poco dopo le nove del mattino, quando le centrali operative hanno ricevuto le prime segnalazioni di un incidente sul tratto urbano del GRA.

