Roma incidente sul Gra | motociclista cade sull' asfalto e viene investito da un' auto traffico in tilt

Un motociclista è morto a Roma dopo aver perso il controllo sulla Tangenziale e essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto al km 58,9 del Grande Raccordo Anulare, durante le ore di punta di questa mattina. La moto si è ribaltata sull’asfalto, impedendo il passaggio di altre vetture. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato niente da fare. Il traffico si è subito rallentato e si sono formate lunghe code. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Una persona è morta a Roma in uno scontro tra un'auto e una moto. L'incidente è avvenuto sul Grande raccordo anulare al Km 58,900. Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza e ci sono code nel tratto interessato. Lo rende noto l'Anas il cui personale è sul posto con le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. Morto uno scooterista Coinvolta una persona a bordo di uno scooter, poi investita da un'auto in transito. Sul posto la Polizia Stradale. Il drammatico incidente si è verificato all'altezza del chilometro 58,900 del Grande raccordo anulare, nel tratto compreso tra l'EUR e la via del Mare, in corsia esterna.