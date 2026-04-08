Paura e Fobia | L’Arte del Disagio allo Studio CiCo

È stata inaugurata presso lo Studio CiCo una mostra collettiva dedicata a “Paura e Fobia”, un’esposizione di arte contemporanea curata da Cinzia Cotellessa ed Elena Pietrangeli. La rassegna presenta una serie di opere che esplorano il disagio attraverso immagini e installazioni. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi, offrendo una panoramica di artisti che affrontano temi legati alle emozioni negative e alle paure.

Cosa: Messa in scena della mostra collettiva d’arte contemporanea Paura e Fobia, un’indagine visiva spiazzante curata da Cinzia Cotellessa ed Elena Pietrangeli.. Dove e Quando: Presso la Galleria d’Arte Studio CiCo a Roma, dal 13 al 27 aprile 2026. L’inaugurazione è prevista per il 13 aprile alle ore 18.00.. Perché: Per vivere un’esperienza estetica fuori dagli schemi che affronta di petto il tema del ribrezzo e dell’inquietudine, trasformando le nostre debolezze psicologiche in un’opportunità di riflessione e scoperta.. La stagione espositiva della capitale si arricchisce di un appuntamento che promette di scuotere le fondamenta del consueto approccio estetico del pubblico romano. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Paura e Fobia: L’Arte del Disagio allo Studio CiCo Armony, la mostra collettiva della Galleria Studio CicoLa Galleria d'Arte Studio CiCo di Roma è lieta di presentare “ARMONY”, una mostra collettiva di arte contemporanea che riunisce diversi artisti... Spongano: 4 colpi allo studio dentistico, paura nel SalentoQuattro colpi di arma da fuoco hanno squarciato la quiete notturna di Spongano, colpendo il portone dello studio dentistico in piazza Bacile.