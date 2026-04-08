Paura e Fobia | L’Arte del Disagio allo Studio CiCo

Da ezrome.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata presso lo Studio CiCo una mostra collettiva dedicata a “Paura e Fobia”, un’esposizione di arte contemporanea curata da Cinzia Cotellessa ed Elena Pietrangeli. La rassegna presenta una serie di opere che esplorano il disagio attraverso immagini e installazioni. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi, offrendo una panoramica di artisti che affrontano temi legati alle emozioni negative e alle paure.

Cosa: Messa in scena della mostra collettiva d’arte contemporanea Paura e Fobia, un’indagine visiva spiazzante curata da Cinzia Cotellessa ed Elena Pietrangeli.. Dove e Quando: Presso la Galleria d’Arte Studio CiCo a Roma, dal 13 al 27 aprile 2026. L’inaugurazione è prevista per il 13 aprile alle ore 18.00.. Perché: Per vivere un’esperienza estetica fuori dagli schemi che affronta di petto il tema del ribrezzo e dell’inquietudine, trasformando le nostre debolezze psicologiche in un’opportunità di riflessione e scoperta.. La stagione espositiva della capitale si arricchisce di un appuntamento che promette di scuotere le fondamenta del consueto approccio estetico del pubblico romano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Paura e Fobia: L’Arte del Disagio allo Studio CiCo

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