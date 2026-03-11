Armony la mostra collettiva della Galleria Studio Cico

La Galleria Studio Cico di Roma apre le porte alla mostra collettiva intitolata “ARMONY”. L’esposizione riunisce diversi artisti che presentano opere ispirate all’armonia come concetto estetico, emotivo e spirituale. La rassegna è visitabile fino a data da definirsi e propone una selezione di creazioni contemporanee. L’obiettivo è mostrare come il tema dell’armonia si rifletta attraverso diverse espressioni artistiche.

La Galleria d'Arte Studio CiCo di Roma è lieta di presentare "ARMONY", una mostra collettiva di arte contemporanea che riunisce diversi artisti accomunati dalla medesima riflessione sul tema dell'armonia come principio estetico, emotivo e spirituale.L'esposizione propone un percorso visivo che.