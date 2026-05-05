A Roma, il costo delle attrezzature e dei corsi legati agli hobby varia notevolmente tra centro e periferia. Molti cittadini devono affrontare spese più alte o più basse a seconda delle zone in cui vivono, influenzando le scelte di svago e tempo libero. La differenza di prezzi riflette anche un divario economico tra le diverse aree della città, che si ripercuote sul budget mensile dedicato alle attività ricreative.

? Cosa scoprirai Quanto incide il costo delle attrezzature sul budget mensile dei romani?. Come cambia il prezzo dei corsi tra centro e periferia?. Perché il padel è diventato lo sport più ricercato in città?. Quali rischi corre la socialità nei quartieri più popolosi?.? In Breve Il 31,6% dei romani indica i costi di attrezzature e corsi come ostacolo principale.. Il padel presenta tariffe omogenee in tutta la città rispetto ad altre discipline.. I corsi di ceramica e uncinetto costano sensibilmente di più nelle zone centrali.. Il divario economico tra centro e periferia rischia di limitare la socialità urbana.. Il 31,6% dei cittadini romani vede nel costo elevato di attrezzature e corsi il principale ostacolo alla pratica di un hobby, secondo i dati di una ricerca nazionale condotta da Letuelezioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, hobby tra carovita e divario tra centro e periferia

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