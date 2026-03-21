Napoli sta vivendo un'importante fase di sviluppo infrastrutturale, con il miglioramento delle connessioni tra periferia e centro urbano. Un progetto che mira a rendere più rapido e diretto il trasporto tra le diverse zone della città, coinvolgendo lavori e interventi che cambieranno il volto della mobilità locale. La realizzazione di nuove infrastrutture si inserisce in un quadro di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico.

Napoli si trova al centro di una metamorfosi infrastrutturale senza precedenti. Non si tratta solo di sostituire vecchi mezzi con modelli meno inquinanti, ma di ripensare l’intera architettura della città, ricucendo lo strappo storico tra centro e periferie e armonizzando la complessa galassia di operatori del trasporto pubblico. Un intervento complesso come spiega Francesco Favo, Direttore Generale e Amministratore Delegato di ANM, Azienda Napoletana Mobilità. "L’evoluzione verso l’elettrico ha comportato le richieste di nuove forniture o adeguamento di quelle esistenti presso i depositi autobus ANM - spiega - Il distributore si è occupato di capire gli impatti sulla città creando linee apposite per ANM. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Una connessione diretta e veloce tra periferia e centro"

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