Neofascisti europei a raccolta all’Eur | meeting di Forza Nuova all’hotel Cristoforo Colombo

A Roma, all’hotel Cristoforo Colombo, si è svolto il terzo meeting di Alliance for Peace and Freedom, organizzato da Forza Nuova. All’evento hanno partecipato leader neofascisti provenienti da diversi paesi europei. L’incontro ha visto la presenza di rappresentanti di varie formazioni di estrema destra. La manifestazione si è svolta in un contesto di incontri politici tra esponenti di queste realtà.