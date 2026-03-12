Neofascisti europei a raccolta all’Eur | meeting di Forza Nuova all’hotel Cristoforo Colombo
A Roma, all’hotel Cristoforo Colombo, si è svolto il terzo meeting di Alliance for Peace and Freedom, organizzato da Forza Nuova. All’evento hanno partecipato leader neofascisti provenienti da diversi paesi europei. L’incontro ha visto la presenza di rappresentanti di varie formazioni di estrema destra. La manifestazione si è svolta in un contesto di incontri politici tra esponenti di queste realtà.
Forza Nuova organizza a Roma il terzo meeting di Alliance for Peace and Freedom con leader neofascisti europei. L’incontro sabato 14 marzo all’hotel Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Forza Nuova convoca i neofascisti europei a Roma a marzo: sede ancora segretaForza Nuova riunisce a Roma l’Alliance for Peace and Freedom: leader dell’estrema destra europea convocati il 14 marzo.
Incidente su via Cristoforo Colombo: auto contro guardrail, feriti 4 ragazziHa perso il controllo dell'auto che stava guidando e si è schiantato contro il guardrail.