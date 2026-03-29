Nella squadra di calcio, ci sono aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori. Wesley potrebbe dover rimanere fuori per un periodo prolungato a causa di un infortunio, mentre Celik ha superato il problema fisico e si sta allenando normalmente. Questi eventi influiscono sulla disponibilità dei calciatori nelle prossime partite.

Infortunati Roma, Gasperini rischia di perdere Wesley per lungo tempo. Ma Celik ha smaltito il problema fisico. Le ultime sui giallorossi. Il bollettino medico in casa giallorossa si tinge di tinte contrastanti. La sosta per le nazionali, come spesso accade, restituisce a Trigoria una situazione complessa da gestire, con lo staff medico chiamato agli straordinari per monitorare la lista degli infortunati della Roma. Al centro delle preoccupazioni c’è Wesley, il cui stop rischia di pesare sensibilmente sulle rotazioni di Gasperini in un momento cruciale della stagione. La notizia più preoccupante riguarda l’esterno brasiliano Wesley. Durante l’amichevole tra Brasile e Francia disputata negli Stati Uniti, il calciatore ha accusato un fastidio muscolare che ha immediatamente fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Roma, per Gasperini non solo brutte notizie: Wesley rischia un lungo stop, ma c’è anche un recupero. Le ultime

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