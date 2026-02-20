Infortunati Roma arrivano due buone notizie per Gasperini | Wesley e Hermoso verso il ritorno in campo? Le ultime
Wesley e Hermoso si preparano a tornare in campo dopo aver superato i problemi fisici, portando sollievo a Gasperini. I due calciatori si allenano con la squadra e sembrano pronti a riprendere la competizione. La Roma conta di riavere presto le loro energie per rafforzare la rosa. La società monitora attentamente i tempi di recupero, sperando in una rapida disponibilità. La decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane.
Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso retroscena: «Mi voleva l’Inter, ma dopo la chiamata di Maldini.Vi racconto cosa successe» Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: «Bremer non sarà della partita, David è convocato.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Wesley e Hermoso vicini al ritorno: buone notizie per la Roma
Leggi anche: Roma, perché Gasperini non parla alla vigilia dell’Udinese. Buone notizie Hermoso, affondo sul mercato a Zaragoza. UltimeVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli-Roma senza molti big: da McTominay e Anguissa a Koné e Dybala, per chi peseranno di più le assenze?; Torna Roma al lavoro, il job day di Roma Capitale per chi è in cerca di un'occupazione; Napoli – Roma 2-2, un pareggio che sta stretto; La guida all’asta di riparazione 2026: i consigli per il fantacalcio con tutte le novità.
Infortunati Roma | Wesley: escluse lesioni! Novità anche per Dybala: l’esito dei controlliInfortunati Roma - Arrivano aggiornamenti importantissimi dal quartier generale della Roma. Sospiro di sollievo ... fantamaster.it
Infortunati Roma | Soulé, Hermoso, Ferguson, Koné: le novità dall’allenamentoInfortunati Roma - Novità e aggiornamenti importanti dall'infermeria della Roma in vista del big match della 25^ ... fantamaster.it
Dybala è out, Koné torna tra 7 giorni: il punto sugli infortunati della Roma - facebook.com facebook
#Dybala è out, #Koné torna tra 7 giorni: il punto sugli infortunati della Roma x.com