La legge per Roma Capitale ha ottenuto l’approvazione in prima lettura alla Camera, rappresentando un risultato atteso da tempo dal centrodestra. La discussione ha visto opinioni divergenti: il sindaco della città ha definito la questione una sciocchezza, mentre un parlamentare di minoranza ha risposto dicendo che nel mondo ci sono molte nazioni considerate “sciocche”. Le opposizioni hanno criticato alcuni aspetti del testo, mentre la maggioranza ha celebrato il traguardo raggiunto.

La legge per Roma Capitale, traguardo storico e obiettivo accarezzato da sempre da FdI ha avuto l’ok in prima lettura alla Camera. Ma sulla circostanza si è abbattuta la sgrammaticatura istituzionale del Pd che si è astenuto. Ma la sinistra non cessa di stupire e allo sfregio del Pd si aggiunge anche la dichiarazione farneticante del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. A margine di un evento il sindaco ha perso un’occasione per tacere. Sala: “Sciocco porre troppa attenzione su Roma”. “Io penso che non sia giusto che ci sia una legge speciale solo per Roma Capitale: ripartiamo dalle tre grandi città metropolitane che sono Napoli, Roma e Milano, oppure allarghiamo le città metropolitane.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma Capitale, per Sala è una sciocchezza, Rampelli lo fulmina: “Farnetichi. Nel mondo decine di nazioni ‘sciocche'”

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