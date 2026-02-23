Nel 2025 il record di guerre nel mondo le Nazioni Unite stanno a guardare Ma questa Onu serve ancora?

Nel 2025, il numero di conflitti armati nel mondo raggiunge il massimo storico, e le Nazioni Unite restano in silenzio. La causa principale deriva dall’incapacità dell’organizzazione di intervenire efficacemente, mentre i combattimenti si intensificano e le vittime aumentano ogni giorno. Le potenze mondiali continuano a discutere senza prendere decisioni concrete, lasciando molte aree senza protezione. La domanda che si pone riguarda la reale utilità di questa istituzione in tempi di crisi.

“Noi, popoli delle Nazioni Unite, ci impegniamo a salvare le future generazioni dal flagello della guerra (.), a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole (.), a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà (.), abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini (.), (istituendo) con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite”. Con queste ambizioni – fissate nello suo Statuto – ottantuno anni fa nasceva l’Onu, Organizzazione delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il sottosegretario Onu: «Albanese? Non siamo sempre d’accordo, ma lei non dipende dalle Nazioni Unite»Il sottosegretario Onu Thomas Fletcher ha spiegato che le opinioni di Francesca Albanese non riflettono sempre le posizioni ufficiali delle Nazioni Unite, sottolineando che lei non dipende dal Segretariato.

Siamo sempre più vulnerabili ai predatori: perché le nuove guerre stanno cambiando il mondoLa crescente instabilità globale mette a rischio la sicurezza di tutti.

#Controsenso: Il paradosso delle Nazioni Unite raggiunge vette distopiche. Mentre il regime di Teheran reprime nel sangue il proprio popolo, l'ONU decide di far accomodare il "boia in salotto", conferendo all'Iran la vicepresidenza del Comitato per la Carta de - facebook.com facebook

Il Board of Peace è l'antitesi delle Nazioni Unite: un comitato dominato da affaristi che si contenderanno le spoglie di un pezzo di terra strappato al suo popolo genocidato. Una vergogna. "Dall'immobilismo all'immobiliarismo" (cit.) x.com