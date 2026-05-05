Roma Capitale ora la riforma rischia di fermarsi

La riforma di Roma Capitale potrebbe fermarsi dopo il voto alla Camera del 29 aprile, che ha visto l’astensione del Partito democratico e ha generato tensioni politiche. La situazione attuale rende difficile prevedere come si svilupperà il percorso legislativo, con il provvedimento che appare più incerto rispetto a prima. La discussione sulla riforma continua a essere al centro dell’attenzione politica, ma al momento non ci sono novità concrete.

Roma, 5 maggio 2026 – La riforma di Roma Capitale rischia di entrare in una fase di stallo. Dopo il passaggio alla Camera dello scorso 29 aprile ( leggi qui ) e lo strappo politico consumato attorno all’astensione del Partito democratico, il percorso del provvedimento appare oggi più incerto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, da Palazzo Chigi filtra infatti l’indicazione di un tavolo tecnico sospeso, senza nuove convocazioni all’orizzonte. Il clima si era già irrigidito dopo le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che all’indomani del voto aveva messo in dubbio la possibilità di proseguire senza una maggioranza ampia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Voltaire et l'affaire Calas - Téléfilm Complet - Drame Historique - Claude RICH & Barbara SCHULZ -FP Notizie correlate Roma Capitale: il PD blocca la riforma dopo 25 anni di attesa? Cosa sapere Il PD blocca in aula la riforma su Roma Capitale dopo venticinque anni di attesa. Riforma di Roma Capitale, primo via libera al ddl costituzionaleRoma, 30 aprile 2026 – L’aula della Camera ha approvato oggi in prima lettura il ddl costituzionale sui poteri di Roma Capitale (leggi qui cosa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma Capitale: Gualtieri 'bene ok Camera, ma ora le risorse'; Roma Capitale, primo via libera a riforma costituzionale. Pd si astiene, Meloni: Amarezza e stupore; Sito Istituzionale | Domenica 3 maggio musei e siti archeologici gratuiti; Primo via libera della Camera al Ddl su Roma Capitale. Meloni: Amarezza per l’astensione del Pd. Roma Capitale, la riforma spiegata semplice: cosa cambia per trasporti, quartieri e cittadiniRoma Capitale verso più poteri: dalla mobilità ai Municipi, ecco cosa prevede la riforma e cosa può cambiare per chi vive in città ... romait.it Roma Capitale, cosa significa riforma: più poteri, risorse e autonomia per governare la cittàRoma Capitale verso nuovi poteri: cosa prevede la riforma, quali competenze cambiano e cosa può significare per cittadini e servizi ... ilquotidianodellazio.it Dal 10 maggio il Municipio XV ospita una serie di iniziative dedicate alla parità di genere e all’inclusione sociale, promosse dalle associazioni vincitrici del primo bando dedicato e da due iniziative del Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale. Perfor - facebook.com facebook È stata approvata oggi, in prima lettura alla Camera, la riforma costituzionale per rafforzare il ruolo di Roma Capitale e per attribuire al Campidoglio i poteri legislativi necessari per occuparsi di materie che toccano da vicino la vita dei romani e l’interesse dell’It x.com