In aula, il Partito Democratico ha deciso di bloccare la riforma su Roma Capitale, interrompendo un percorso iniziato venticinque anni fa. La scelta di astenersi ha messo fine all'intesa tra la giunta guidata dall'attuale sindaco, la Regione e il Governo, creando una situazione di stallo nel procedimento legislativo. La decisione ha suscitato reazioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori sviluppi immediati.

? Cosa sapere Il PD blocca in aula la riforma su Roma Capitale dopo venticinque anni di attesa.. L'astensione del partito interrompe l'accordo tra la giunta Gualtieri, la Regione e il Governo.. Il Partito Democratico ha bloccato in aula la riforma costituzionale su Roma Capitale decidendo di astenersi, vanificando un testo condiviso tra Regione Lazio, Comune e Governo che attendeva approvazione da quasi venticinque anni. La mossa parlamentare interrompe il percorso avviato dalla giunta Gualtieri e dai vertici della Regione, spostando il conflitto dal piano istituzionale a quello della pura tattica elettorale nazionale. L’ostruzionismo del PD mette in crisi il dialogo istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma Capitale: il PD blocca la riforma dopo 25 anni di attesa

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