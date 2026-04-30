Riforma di Roma Capitale primo via libera al ddl costituzionale

L’aula della Camera ha dato il via libera in prima lettura al disegno di legge costituzionale riguardante i poteri di Roma Capitale. La votazione si è conclusa con 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astensioni. La proposta di legge riguarda modifiche alla Carta costituzionale e mira a ridefinire il ruolo e le competenze dell’amministrazione della città. La discussione proseguirà nelle prossime fasi legislative.

Roma, 30 aprile 2026 – L’aula della Camera ha approvato oggi in prima lettura il ddl costituzionale sui poteri di Roma Capitale ( leggi qui cosa prevede ) con 159 sì, 33 no e 55 astenuti. Il Pd si è astenuto. “Un voto di astensione costruttiva che potrà anche trasformarsi in un voto positivo – ha spiegato Roberto Morassut – Noi sentiamo l’esigenza di risolvere il problema della riforma di Roma Capitale, il sindaco Gualtieri ha proposto la strada migliore per concretizzarlo”. Roma Capitale, la riforma che spazza via l’Area Metropolitana Voto positivo, ovviamente, da tutta la maggioranza. Per quel che riguarda le altre opposizioni, no deciso di Avs: “Questa riforma crea un grande pasticcio e una profonda lacerazione del tessuto costituzionale”, ha detto Luana Zanella.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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