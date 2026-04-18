A Roma si registrano disagi sulla viabilità e sui mezzi pubblici a causa di incidenti sul Raccordo e blocchi sulla linea Metro C. La circolazione stradale presenta numerosi rallentamenti, mentre alcuni interventi sulla rete metropolitana contribuiscono a complicare ulteriormente gli spostamenti nella città. La situazione si inserisce nel quadro delle misure adottate in vista di un importante evento sportivo che si svolge nei prossimi giorni.

La mobilità nella Capitale e nelle zone limitrofe affronta una mattinata di complessità, tra rallentamenti sulla viabilità stradale, interventi strutturali sulla rete metropolitana e l’imminente gestione dei flussi per un grande evento sportivo. Questo sabato 18 aprile 2026, i servizi di monitoraggio regionale segnalano diverse criticità che interessano sia gli spostamenti automobilistici verso le direttrici autostradali, sia la continuità del trasporto pubblico locale. Il stradale vede come punto focale il Raccordo Anulare, dove la carreggiata esterna presenta ancora accumuli di veicoli in attesa. Il rallentamento è la conseguenza diretta di un sinistro avvenuto poco prima nei pressi dell’uscita destinata a Roma Fiumicino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: incidenti sul Raccordo e blocchi sulla Metro C

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