Noi possiamo – Restare umani nell’era digitale convegno a Roma lunedì 4 maggio

Lunedì 4 maggio alle 15 si terrà a Roma, nella Sala della Regina di Montecitorio, il convegno intitolato “Noi possiamo – Restare umani nell’era digitale”. L’evento si concentrerà su questioni legate all’impatto delle tecnologie digitali sulla vita quotidiana e sulla società, coinvolgendo relatori e partecipanti di vari settori. La discussione si svolgerà in un contesto pubblico e istituzionale, con l’obiettivo di affrontare temi legati all’etica e all’umano nell’epoca digitale.

ROMA – Lunedì 4 maggio, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Noi possiamo – Restare umani nell’era digitale”. Si prevede nell’occasione un videomessaggio da parte della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Noi possiamo – Restare umani nell’era digitale”, convegno a Roma lunedì 4 maggio Notizie correlate Libro, carta e penna nell’era digitale: il convegno al Ministero dell’IstruzioneOggi, 11 febbraio, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è svolto il convegno “Libro, carta e penna. Immagine e politica nell’era digitale: il caso Minenna solleva dubbi su autenticità e fiducia nell’informazione online.La polemica sollevata da Giuseppe Falcomatà sull'utilizzo di immagini modificate dall'Assessore Regionale Marcello Minenna sul suo sito web apre uno...