Videogame educativo | il Beato Angelico guida gli studenti tra arte e domande nell’esperienza digitale Ars et Anima presentata a Fiera Didacta
A Fiera Didacta è stato presentato il videogioco educativo “Ars et Anima”, in cui il Beato Angelico guida gli studenti tra le opere d’arte e le domande. Il progetto è stato realizzato da studenti con il supporto tecnico di Fondazione Franchi, un’agenzia fiorentina specializzata nel settore della scuola e del digitale. Il videogame utilizza la realtà aumentata per coinvolgere i giovani in un’esperienza interattiva.
