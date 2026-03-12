Videogame educativo | il Beato Angelico guida gli studenti tra arte e domande nell’esperienza digitale Ars et Anima presentata a Fiera Didacta

A Fiera Didacta è stato presentato il videogioco educativo “Ars et Anima”, in cui il Beato Angelico guida gli studenti tra le opere d’arte e le domande. Il progetto è stato realizzato da studenti con il supporto tecnico di Fondazione Franchi, un’agenzia fiorentina specializzata nel settore della scuola e del digitale. Il videogame utilizza la realtà aumentata per coinvolgere i giovani in un’esperienza interattiva.