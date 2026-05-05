A Roma è previsto un investimento di 1,2 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo spazio verde tra l'Almone e la Caffarella. Verranno abbattuti diversi immobili abusivi lungo il percorso per lasciare spazio al parco. L'intervento riguarda un'area che si estende tra queste due località, con l'obiettivo di creare un'area verde accessibile alla cittadinanza. La modifica del tracciato interesserà principalmente zone che attualmente sono occupate da costruzioni non autorizzate.

? Cosa scoprirai Come cambierà il percorso tra l'Almone e la Caffarella?. Quali abusi edilizi verranno abbattuti per creare il nuovo parco?. Cosa diventerà l'ex fienile vicino alla Cartiera Latina?. Perché i terreni espropriati dell'Appia Antica sono ancora privati?.? In Breve Percorso ciclabile di 3 metri lungo le rive del fiume Almone.. Recupero strutturale con endoscheletro in acciaio dell'ex fienile vicino all'ex Cartiera Latina.. Abbattimento borghetto abusivo in via della Caffarella per creare nuovo punto verde.. Gestione aperta per 14 ettari espropriati nel 2005 su Appia Antica.. La giunta Gualtieri ha approvato un piano da 1,2 milioni di euro per trasformare le sponde del fiume Almone e l’area della Caffarella in nuovi spazi verdi e accessibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: 1,2 milioni per il nuovo verde tra Almone e Caffarella

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