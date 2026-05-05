Caffarella via libera al progetto da 1,2 milioni Soldi anche per l’Almone il fiume sacro e maledetto

L'amministrazione capitolina ha approvato un progetto da 1,2 milioni di euro che prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale nelle zone della Caffarella e lungo il fiume Almone. I lavori riguardano i tratti delle sponde del fiume, considerato storicamente sacro e anche maledetto, e sono stati avviati dopo l'annuncio ufficiale dell'intenzione di realizzare l'intervento.

Sulle sponde del fiume Almone sarà realizzato un nuovo percorso ciclopedonale. L’amministrazione capitolina, dopo averne annunciato l’intenzione, è passata alla vie di fatto. La giunta Gualtieri ha infatti approvato un progetto da 1,2 milioni di euro che mira alla “riqualificazione ambientale.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Caffarella, i cittadini tirano a lucido l’Almone: nel fiume “sacro e maledetto” rimossi quintali di materialiUna decina di tonnellate di materiali sono stati rimossi dall’Almone nel corso di un’operazione che ha visto impegnati, nella giornata di sabato 11... Via libera al recupero dell'ex Anagrafe, un progetto da 5 milioni. Critica l'opposizionePer il sindaco è una scelta "strategica e va oltre i tempi di mandato", con conclusione nel 2030-31. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Caffarella, via libera al progetto da 1,2 milioni. Soldi anche per l’Almone, il fiume sacro e maledetto; Via libera al Ddl Mare: nuove regole per mare, immersioni e tutela dell’ambiente; Parco Caracalla, l'inaugurazione con Geppo Show. Leggi la notizia : Il profumo della festa stava pervadendo l’aria, ma all’improvviso il panico ha travolto il parco della Caffarella. È stata una prima maggio da dimenticare per le famiglie romane che, in cerca di relax tra verde e cibo, si sono viste circondate da fia - facebook.com facebook #1Maggio Parco della #Caffarella #Roma x.com