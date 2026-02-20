Sinner | Roland Garros è il mio obiettivo 2026
Jannik Sinner ha dichiarato che il suo obiettivo principale per il 2026 è vincere Roland Garros. La sua determinazione resta alta, anche dopo la sconfitta contro Jakub Mensik a Doha, che ha messo alla prova la sua crescita. Sinner si concentra sul lungo percorso da seguire, lavorando duramente in vista del grande torneo parigino. Il tennista italiano vuole migliorare il suo gioco e affrontare le sfide future con convinzione. La sua attenzione resta puntata sulla prossima stagione, senza perdere di vista la meta finale.
“Uno dei miei grandi obiettivi per quest’anno è il Roland Garros, ma la strada è ancora lunga “. Jannik Sinner continua a guardare lontano nonostante la sconfitta contro Jakub Mensik a Doha. Vincere a Parigi, dove l’anno scorso si è fermato a pochi centimetri dal titolo ma ha finito per perdere contro Carlos Alcaraz la finale più lunga nella storia del torneo dopo aver salvato match point, vorrebbe dire completare il Career Grand Slam. E rispondere così allo spagnolo, diventato all’Australian Open 2026 il più giovane di sempre a potersi fregiare dei trofei dei quattro major in singolare maschile.🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Sinner, parte l'operazione rimonta su Alcaraz: può vincere il Roland Garros?
Leggi anche: Roland Garros 2026: date dal 1° turno alla finale, dove si vedrà in tv e streaming
2025 Tennis Year in Review and 2026 Season Forecast
Argomenti discussi: Sinner guarda avanti: Il grande obiettivo del 2026 è il Roland Garros; Sinner e le sconfitte con i giocatori fuori dalla top 10; Sinner, una sconfitta che non brucia: Periodo difficile, capita e non sono preoccupato; Atp Doha, Sinner inizia contro Machac: tabellone e possibili avversari.
Sinner: Avere alti e bassi è normale, la sconfitta non mi preoccupaLe parole di Jannik Sinner dopo la sconfitta rimediata contro Jakub Mensik ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha 2026 ... spaziotennis.com
Sinner: Poco lucido, ho fatto scelte sbagliate. E’ un momento difficile, ma ne ho passati di peggiori». Obiettivo 2026? Il Roland Garros, ma la strada è lungaIl tennista italiano ha parlato nella conferenza stampa dopo la sconfitta a Doha contro Jakub Mensik. Sono quasi le due di notte a Doha, quando Jannik arriva in zona mista. «Vai pure tu avanti», dice ... tennisitaliano.it
Jannik Sinner ha dichiarato che il Roland Garros 2026 rappresenta il suo obiettivo principale, poiché una vittoria sulla terra rossa di Parigi gli permetterebbe di completare il Career Grand Slam. Dopo i trionfi agli Australian Open (2024, 2025), agli US Open (2 - facebook.com facebook
Jannik Sinner: "Uno dei miei obiettivi principali per il 2026 è il Roland Garros" x.com