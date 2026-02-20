Sinner | Roland Garros è il mio obiettivo 2026

Jannik Sinner ha dichiarato che il suo obiettivo principale per il 2026 è vincere Roland Garros. La sua determinazione resta alta, anche dopo la sconfitta contro Jakub Mensik a Doha, che ha messo alla prova la sua crescita. Sinner si concentra sul lungo percorso da seguire, lavorando duramente in vista del grande torneo parigino. Il tennista italiano vuole migliorare il suo gioco e affrontare le sfide future con convinzione. La sua attenzione resta puntata sulla prossima stagione, senza perdere di vista la meta finale.

“Uno dei miei grandi obiettivi per quest’anno è il Roland Garros, ma la strada è ancora lunga “. Jannik Sinner continua a guardare lontano nonostante la sconfitta contro Jakub Mensik a Doha. Vincere a Parigi, dove l’anno scorso si è fermato a pochi centimetri dal titolo ma ha finito per perdere contro Carlos Alcaraz la finale più lunga nella storia del torneo dopo aver salvato match point, vorrebbe dire completare il Career Grand Slam. E rispondere così allo spagnolo, diventato all’Australian Open 2026 il più giovane di sempre a potersi fregiare dei trofei dei quattro major in singolare maschile.🔗 Leggi su Lapresse.it

