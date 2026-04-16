Durante il torneo di Roland Garros, in programma tra il 18 maggio e il 7 giugno, i tennisti potranno indossare tracker biometrici al polso. L'organizzazione ha annunciato ufficialmente l’autorizzazione all’uso di questi dispositivi tecnologici, consentendo ai campioni di monitorare dati biometrici durante le partite senza restrizioni. La decisione riguarda esclusivamente il torneo su terra rossa e si applica ai partecipanti in gara.

L’organizzazione del Roland Garros ha confermato che, durante lo Slam sulla terra rossa previsto tra il 18 maggio e il 7 giugno, i tennisti avranno il permesso di indossare dispositivi tecnologici al polso. La decisione ribalta il precedente stabilito durante gli Australian Open a Melbourne, dove l’uso di tracker biometrici era stato impedito dai giudici di sedia. Dalla restrizione a Melbourne alla nuova apertura sulla terra rossa. Il passaggio dal divieto all’autorizzazione segna un punto di svolta per la gestione dei dati fisiologici nel tennis d’élite. Durante il primo grande appuntamento dell’anno in Australia, Sinner e Alcaraz avevano ricevuto l’indicazione di rimuovere i braccialetti prodotti dall’azienda americana Whoop.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: via libera ai tracker biometrici per i campioni

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