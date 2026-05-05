Un politico ha dichiarato che l’attività politica deve concentrarsi sui bisogni concreti dei cittadini, criticando gli affarismi e gli interessi di partito. Ha affermato che le decisioni devono essere orientate alle esigenze della popolazione, piuttosto che ai privilegi degli amici o ai favori tra colleghi. La dichiarazione arriva in un momento di discussione pubblica sulle priorità della politica locale e sulla trasparenza delle azioni amministrative.

"L’azione politica deve essere rivolta ai reali bisogni dei cittadini e non agli interessi degli amici di partito". È un attacco frontale quello con cui la lista civica ‘ Noi per Imola ’, che sostiene al corsa a sindaco dell’ex M5s, Ezio Roi, apre il proprio programma elettorale, individuando nel "settarismo e affarismo del partito dominante" uno dei principali problemi della città. Al centro del documento, la fragilità del territorio: "Indispensabile e urgente un intervento sistematico per la messa in sicurezza" contro il rischio alluvioni. Nel mirino anche il verde urbano: "Criteri più restrittivi sull’abbattimento degli alberi" e un giudizio netto sul passato recente, definito "ingiustificato scempio del Lungofiume".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roi va all’attacco: "Basta affarismi"

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