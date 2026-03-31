onorificenze a mario mazzotti e paolatambini roi

Il Comune ha selezionato due personalità per le onorificenze e le designazioni previste nel 2026. Le proposte sono state presentate dal Comitato e successivamente approvate dalla Giunta comunale con una delibera ufficiale. Le figure premiate sono conosciute per il loro contributo in ambiti legati alla comunità locale e alla cultura.

‘Faentino lontano’ e ‘Faentino sotto la Torre’ 2026: saranno Mario Mazzotti e Paola Tambini Roi. Il Comitato ha individuato le personalità proposte per le onorificenze e le designazioni sono state successivamente ratificate dalla Giunta comunale con apposita delibera. Per il titolo di ‘Faentino lontano’ il Comitato ha optato per il dottor Mario Mazzotti, nato a Faenza nel 1963 e oggi residente a Bologna, dove vive con la famiglia. Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti all’Università di Bologna, ha conseguito le specializzazioni in Malattie dell’Apparato Respiratorio e in Medicina Legale. Entrato nella Polizia di Stato nel 1993 come funzionario medico, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle questure di Rovigo, Bologna e Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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